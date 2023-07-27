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Коммерсантъ FM
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Он отметил вклад советских военных в разгром сил Южной Кореи и коалиции во главе с США.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания — благополучия и мира»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России в поздравлении также отметил, что поддержка Северной Кореей российской военной операции на Украине и ее солидарность с Россией по ключевым международным вопросам «подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада».

Ранее Северную Корею с официальным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и принял участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне.

Корейский конфликт формально не урегулирован до сих пор, полуостров разделен по линии, определенной в 1953 году.

О визите российского министра — а материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

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