Белгородский ювелир Михаил Несветайло покинет областную думу

Глава белгородского ювелирного завода «Арт-карат» и торговой сети Svetlov Михаил Несветайло решил завершить свою деятельность в качестве депутата областной думы. Об этом господин Несветайло сообщил на своей странице Вконтакте. Свое решение бизнесмен объяснил желанием «направить все время на развитие производства».

«В первую очередь - это наш завод и ювелирная сеть, обеспечивающие тысячи рабочих мест для белгородцев и жителей других регионов. Эти предприятия дают весомые налоговые отчисления в бюджет региона и страны. В прошлом месяце мы запустили новый производственный цех, и мы ставим задачу сформировать в Белгороде один из крупнейших ювелирных заводов России. Помимо этого, есть новые производственные проекты, необходимые и актуальные для нашей страны в данное время. Все эти задачи требуют от меня максимального погружения, отдачи и концентрации».

В 2022 году стало известно о намерении господина Несветайло купить ювелирного ритейлера «Адамас» вместе с собственным производством в Москве.

Сегодня Михаил Несветайло сообщил, что жить и работать по-прежнему будет в Белгороде: «Здесь мой дом, здесь живет моя семья, именно здесь для меня важно оставаться полезным людям». Господин Несветайло - депутат Белгородской облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 с 2020 года, председатель парламентского комитета по экономике и торговли, президент региональной ассоциации рынков и ярмарок.

Из отчета о доходах по итогам 2021 года следует, что Михаил Несветайло снизил заработки на 6,8 млн руб. до 21,5 млн. Зато его супруга увеличила доход в два раза до 39,9 млн руб., а ребенок — в 5,5 раза до 11,3 млн. Эти средства получены в том числе от продажи объектов недвижимости. При этом в собственности (в разных долях) ребенка стало на один актив больше, а общая площадь выросла до 11,6 тыс. кв.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-карат"» зарегистрировано в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и камней. ООО принадлежит Михаилу Несветайло (33,34%), гендиректору Илье Сильченко и Татьяне Тебекиной (по 33,33%). По собственным данным, в 2020 году завод произвел 1,977 тыс. кг готовой продукции. Выручка составила, почти как и в 2019-м, 1,16 млрд. руб., чистая прибыль — 109,4 млн. руб. (44,19 млн руб. годом ранее).

Владимир Зоркий