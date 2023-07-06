Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко сложили мандаты депутатов Белгородской облдумы

На 33-м заседании спикер Белгородской области облдумы Юрий Клепиков сообщил, что в парламент поступили заявления о досрочном сложении депутатских полномочий от трех парламентариев.

«С письменными заявлениями о сложении полномочий депутатов обратились Елена Васильевна Бондаренко, Ольга Альбертовна Павлова и Валерий Александрович Сергачев»,— рассказал он. Депутаты парламента приняли постановления об их досрочном прекращении полномочий.

Год назад Ольга Павлова оставила пост председателя облдумы, а Валерий Сергачев и Елена Бондаренко— посты ее заместителей. Это произошло на фоне громкого скандала вокруг книги «Потрясение» экс-главы Белгородской области Евгения Савченко, в которой он описал опыт спиритического общения с «Господом Земли Моностоном». Недавно суд по иску прокуратуры к Ольге Павловой и Валерию Сергачеву признал экстремистской напечатанную и распространявшуюся ими книгу «Евангелие от Елизаветы». На нее в своем труде также ссылался господин Савченко.

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Сергей Толмачев