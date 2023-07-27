У 23 человек зафиксировали острую кишечную инфекцию в детском лагере в Удмуртии

В детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание выявили у 12 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Прокуратура позднее сообщила, что отравились 23 человека, в том числе 20 детей.

По данным минздрава Удмуртии, один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Роспотребнадзор сообщил, что состояние 11 заболевших, в том числе 8 детей, оценивается как удовлетворительное, они остаются под амбулаторным наблюдением.

Врачи осмотрели более 200 детей и 43 работника лагеря. Симптомов у них нет, специалисты взяли анализы. В настоящее время устанавливается причина вспышки.

Михаил Красильников, Ижевск