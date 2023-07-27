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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» разрешил выкупать сразу до четырех мест в самолете для сна

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила услугу Sleep+, позволяющую выкупить сразу три или четыре места для сна в салоне экономического класса. Услуга будет действовать на рейсах из Москвы в курортный город Варадеро на Кубе.

«Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту»,— говорится в Telegram-канале «Аэрофлота».

Клиентам, купившим эту услугу, выдают дорожный набор, подушку, плед, постельные принадлежности (матрас, простыня, большая подушка).

Блок из трех мест у окна на рейсах в Варадеро при оформлении в Шереметьево стоил 21,5 тыс. руб., центральный блок из четырех кресел — 32,5 тыс. руб. (без учета стоимости билетов).

Анастасия Ларина

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