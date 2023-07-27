Суд суду помеха

Юристу из Стерлитамака Флюсу Мубинову в очередной раз не удалось взыскать с оборонного предприятия «Авангард» 2,2 млрд руб. третейского сбора. Истец предпринимает такие попытки с 2011 года. Задолженность, по мнению господина Мубинова, образовалась в результате рассмотрения дела третейским судом под его председательством о взыскании с «Авангарда» 22,4 млрд руб. компенсации за несвоевременную и неполную выплату зарплаты. Иск удовлетворен не был, но третейский суд постановил взыскать с ответчика сбор в размере 10% от суммы иска. Инстанции арбитражных судов эту задолженность не признали. По мнению юристов, в действиях третейского суда видны признаки злоупотребления правом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Научно-исследовательский институт предпринимательства» (НИИП, принадлежит Флюсу Мубинову) о взыскании с ФКП «Авангард» 2,2 млрд руб.

Установлено, что в 2008 году приказом на тот момент заведующего НОУ «Юридическая консультация» (ликвидировано в 2018 году) Флюса Мубинова был образован Стерлитамакский городской третейский суд. Господин Мубинов стал его председателем. В 2009 году Андрей Середкин, представляющий интересы работников «Авангарда», обратился в третейский суд о взыскании с предприятия 22,4 млрд руб. компенсации за несвоевременную и неполную выплату зарплаты, индексации, процентов и компенсации морального вреда за нарушение законных прав работников. В 2010 году господину Середкину было отказано. При этом третейский суд, мотивируя тем, что истец был освобожден от уплаты третейского сбора, постановил взыскать 10% от суммы иска — 2,2 млрд руб. — с самого «Авангарда». Предприятие каких-либо обязательств перед третейским судом по уплате третейского сбора не принимало, напротив, заявляло отказ от передачи заявления на рассмотрение этого суда, говорится в материалах дела. С 2011 года «Юридическая консультация» несколько раз безуспешно пыталась взыскать долг в арбитражных судах трех инстанций, мотивируя тем, что в трехмесячный срок это решение обжаловано не было.

ФКП «Авангард» образовано в 1991 году в Стерлитамаке. Принадлежит РФ в лице Росимущества и Минпромторга России. Основная отрасль — производство оружия и боеприпасов. Финансовая отчетность не публикуется.

Представитель «Авангарда» пояснял, что решение третейского суда было вынесено с нарушением закона: Андрей Середкин не был работником предприятия и позже вообще отказался от иска. Однако третейский суд производство по делу не прекратил, указав, что соответствующего заявления о прекращении производства от работников не поступало, «хотя истец не представил в суд данные, чьи интересы он представляет». Суды, отказывая в удовлетворении иска, пришли к выводу, что «Юридическая консультация» не является стороной третейского разбирательства и не наделена правом на получение третейского сбора.

В рамках нового рассмотрения в прошлом году Флюс Мубинов представил в материалы дела договор цессии, заключенный с НИИП о переуступке права получения 2,2 млрд руб. Однако арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что предметом договора цессии является несуществующее требование, в связи с чем иск не подлежит удовлетворению.

В апелляционной инстанции НИИП заявил о несогласии с вынесенным решением, поскольку «ни один обосновывающий долг документ обжалован не был». По мнению Флюса Мубинова, ответчик признает долг, но не исполняет обязанности по его оплате.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта. Арбитражный суд Уральского округа по этому поводу указал, что решение третейского суда наделяется свойством принудительной исполнимости только после прохождения процедур получения исполнительного листа на его принудительное исполнение. «Юридическая консультация» такой исполнительный лист не получала, отмечено в постановлении.

Вчера Флюс Мубинов не отвечал на звонки.

«Это отголосок тех времен, когда в стране творилась вакханалия с третейскими судами. Светлую идею частного арбитража опорочили многочисленные «карманные» суды, которые использовались для получения «нужных» решений, порой одиозных. В такой ситуации государственные суды были вынуждены вторгаться в компетенцию третейских, фактически проверять их судебные акты. В итоге была прекращена деятельность всех третейских судов, Минюст России разрешил работу только четырем судам. В данном случае, полагаю, это был карманный третейский суд. По факту таких решений должны возбуждаться уголовные дела, а не проводиться взыскания»,— отметил управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров.

Влада Шипилова