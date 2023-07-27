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Коммерсантъ FM
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В Тамбове 25 человек отравились едой из суши-бара

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции у жителей Тамбова, заказавших продукцию в суши-баре под брендом «Суши даром». В сообщении ведомства не раскрывается количество пострадавших. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает о 25 случаях инфекции. По данным издания, госпитализированы 23 человека.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели помещения суши-бара и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Пробы ассортимента, используемое сырье и полуфабрикаты отправлены на лабораторные исследования.

В отношении индивидуального предпринимателя, управляющего баром, составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.6 КоАП РФ) и временно запретили его деятельность. Материалы Роспотребнадзора направлены в суд. В прокуратуре региона взяли расследование на контроль.

Сергей Толмачев, Воронеж

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