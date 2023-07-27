В 2023 году затраты кубанских аграриев на ремонт сельхозтехники выросли на 30%

Расходы сельхозпроизводителей Кубани на ремонт и обновление техники в 2023 году выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал главный инженер департамента инженерно-технической службы техники ГК «ТД Сигма» Дмитрий Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, произошло удорожание запасных частей, сказались и проблемы с логистикой.

При этом как отмечает главный инженер департамента инженерно-техническая службы техники ГК «ТД Сигма», надежность сельхозтехники — один из ключевых факторов, влияющих на качество уборки зерна. В понятие надежности, по словам господина Коваленко, входят качество молотильно-сепарирующего аппарата, качество рассеивания пожнивных остатков, измельчения соломы, обмолота зерна, качество очистки. Большую роль также играет ремонтопригодность, сроки ремонта, дилерская поддержка, наличие запасных частей на складах. Чем выше процент надежности, тем быстрее техника будет выходить в поле, и тем меньше будет простой.

В 2024 году власти Кубани направят 130 млн руб. на обновление сельхозтехники. В текущем году финансирование краевой программы субсидирования закупки отечественной техники увеличили до 80 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона. Дмитрий Коваленко увеличение господдержки оценивает положительно.

«Мы участвуем во многих программах, по которым действительно есть возможность выгодно и своевременно приобрести сельхозтехнику. Так за 2022 год при участии Росагролизинга предприятиями ГК "ТД Сигма" было приобретено 27 единиц сельхозтехники стоимостью более 230 млн руб. при среднегодовом удорожании до 8%. За 7 месяцев 2023 года мы приобрели 16 единиц сельхозтехники стоимостью порядка 100 млн руб. при среднегодовом удорожании от 3,5-7%. Но не весь перечень техники есть в этих программах поддержки, которая нам была бы интересна. И не весь перечень техники есть на рынке в целом. Существует большой пробел, например, в самоходных опрыскивателях, энергонасыщенных тракторах российского производства», — рассказал Дмитрий Коваленко.

Как отметила управляющий агробизнесом ГК «ТД Сигма» Любовь Недилько, холдинг активно пользуется господдержкой, принимает участие в нацпроектах. Например, в нацпроекте «Производительность труда» участвует порядка 40% предприятий холдинга. В рамках реализации данного проекта ремонты и ТО техники проводятся быстрее и качественнее.

Андрей Николаев

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