Роспотребнадзор и прокуратура выясняют обстоятельства массового отравления едой из тамбовского суши-бара

В Тамбовской области расследуют массовое отравление едой из тамбовского суши-бара, работающего под брендом «Суши Даром». Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Там пояснили, что у жителей Тамбова, заказавших продукцию в суши-баре, зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Количество случаев в ведомстве не уточняют. Источник «РИА Новостей» сообщил о 17 случаях, четыре из которых были зарегистрированы у детей. Острую кишечную инфекцию выявили у 25 человек, заказавших еду в суши-баре «Суши Даром». «Вести Тамбов» сообщают о 25 случаях заражения инфекцией и 23 госпитализированных.

Предприятие общепита, едой из которого отравились жители Тамбова, предоставляет продукцию в режиме доставки через интернет. В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области уточнили, что пострадавшие заказали суши, пиццу, лапшу.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что при осмотре помещения предприятия был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас оно временно закрыто в соответствии с протоколом об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд. Пробы продукции, сырья и полуфабрикатов отправлены на исследования в лабораторию.

Установление всех обстоятельств и причин зафиксированных случаев острой кишечной инфекции у жителей города, заказавших продукцию в суши-баре, взяла на контроль облпрокуратура.

Мария Старикова