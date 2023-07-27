Еще семь многоквартирных домов могут построить в Коминтерновском районе Воронежа

Семь многоквартирных домов средней и малой этажности могут построить в Коминтерновском районе Воронежа. Это следует из утвержденного мэрией проекта межевания территории площадью 32,2 га, ограниченной проспектом Труда, улицей Урицкого и Московским проспектом. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Проект предлагает разделить территорию на 24 участка, на двух из которых смогут расположиться магазины, еще на двух — места для хранения автотранспорта, на большинстве — дороги, места для оказания коммунальных услуг и территории для благоустройства — например, «Бульвар Московский». Также на семи участках можно будет построить дома общей площадью 24 тыс. кв. м. Пять из них планируется расположить на улице Урицкого, два — на проспекте Труда.

Ранее стало известно, что застройщик «ИП К.И.Т.» намерен возвести жилой квартал на участке площадью 130 га в Советском районе Воронежа.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте