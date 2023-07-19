Застройщик «ИП К.И.Т.» намерен возвести новый квартал в Советском районе Воронежа

Мэрия Воронежа утвердила задание на подготовку проекта планировки под застройку участка площадью 130 га в Советском районе. Он ограничен улицами 9 Января, Семилукской, Газовой, Краснодонской и Героев Сибиряков. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С таким предложением к городским властям обратился застройщик ООО «ИП К.И.Т.» Ивана Куликова. Теперь предприятию предстоит найти подрядчика, который разработает этот проект. Как сказано в постановлении, подрядчик должен будет учесть, что «планируемая территория» расположена в пределах приаэродромных линий и «в зоне боевых действий на территории Воронежа в 1942-1943 годах». Срок выполнения работ по проектированию, с учетом согласования проекта с городским управлением главного архитектора, составляет восемь месяцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИП К.И.Т.» было зарегистрировано в Воронеже в 1991 году. Уставный капитал — 3 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Вячеслав Куликов. Бенефициар — Иван Куликов. Выручка компании в 2022 году составила 1,46 млрд руб. (в 2021-м — 1,76 млрд руб.), чистая прибыль — 81,6 млн руб. (в 2021-м — 101,7 млн руб.).

Как в Воронеже реализуют механизм комплексной застройки «депрессивных» территорий — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте