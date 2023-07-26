Разделу «Яндекса» задали направление

Принадлежащий «Яндексу» сервис «Толока», который используется для обучения нейросетей, перестроится на зарубежный рынок, в России будут запущены «Яндекс Задания». Новая платформа появится на базе юрлица, созданного незадолго до объявления о намерениях разделить российские и иностранные активы «Яндекса». Тогда нидерландская Yandex N.V. объявляла, что будет сама развивать международный бизнес по разметке данных. Разделение сервисов едва ли улучшит условия оплаты труда исполнителей в России, несмотря на заявленный рост спроса на 40% за год, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в разделе правовых документов «Яндекса» условия использования пока еще не открывшейся краудсорсинговой платформы «Яндекс Задания». Из документа следует, что «Яндекс» будет предлагать самозанятым, зарегистрировавшимся на площадке, за вознаграждение выполнять различные задания для компании — собирать данные об организациях, проверять наружную рекламу, мониторить пешеходный транспорт.

В «Яндексе» подтвердили “Ъ”, что до конца июля запустят одноименную платформу по разметке данных (идентификации объектов для машинного обучения) для поиска и ассистента «Алиса». Существующий же сервис «Яндекса» по разметке данных, «Толока», сосредоточится на зарубежных клиентах: «Те, кто ей пользовался, смогут продолжить работу на новой платформе».

«Толока», запущенная в 2014 году, исходно предназначалась для удовлетворения внутренних задач «Яндекса», позднее ее стали позиционировать как сервис для сторонних заказчиков. На глобальном рынке сервис развивается без привязки к бренду «Яндекса». В мае 2023 года международная команда «Толоки» сообщила, что платформа объединяет разметчиков данных более чем из 100 стран, в наибольшей степени сконцентрированных в Пакистане, Кении, Бразилии, Турции, Индии, Египте, Филиппинах и США.

Руководитель продуктовой команды «Яндекс Заданий» Анастасия Гуменникова объяснила создание нового сервиса ростом спроса на разметку данных: «За год потребность в такой услуге внутри компании выросла на 40%».

Между тем сервис появляется на фоне планов «Яндекса» разделить активы между российским юрлицом и нынешней головной структурой группы, нидерландской Yandex N.V. Согласно плану, представленному в ноябре 2022 года, разметка данных — это одно из направлений бизнеса (вместе с облачными технологиями, образовательными сервисами и автономными автомобилями), международные проекты которого Yandex N.V. намерена развивать самостоятельно.

Пользователям «Яндекс Заданий», согласно оферте, будет предложено заключить договор с ООО «Яндекс Крауд», созданным в сентябре 2022 года. Под этим брендом «Яндекс» привлекает удаленных сотрудников к сбору данных для обучения искусственного интеллекта, модерации контента, аналитике социальных сетей и прочим внутренним задачам компании, вакансии по линии «Яндекс Крауд» размещаются на hh.ru и на сайте компании.

Выручка от продажи ООО «Яндекс Крауд» в 2022 году составила 432,3 млн руб., чистая прибыль — 89,2 млн руб. Исходно компания принадлежала ее гендиректору, руководителю сервисов краудсорсинга «Яндекса» Николаю Осетрову, 23 сентября владельцем стала принадлежащая «Яндексу» гонконгская Spb Software Limited.

Разделение вряд ли повлияет на качество разметки для сервисов «Яндекса» в России, полагает руководитель практики «Машинное обучение и искусственный интеллект» Axenix (экс-Accenture) Алексей Сергеев: «Есть ожидания, что сервис будет построен на тех же принципах управления качеством, что и "Толока"». Что касается возможного изменения затрат «Яндекса» на разметку, то оценить ее затруднительно, поскольку «сведения об экономике "Толоки" недоступны». Господин Сергеев отмечает, что резкий рост спроса вместе с дефицитом разметчиков может в моменте привести к повышению ставок на выполнение заданий: «Но разметка данных — это по-прежнему работа с низким порогом входа, и в основной массе она не требует профильного образования или специальных компетенций. Потенциала рынка труда хватит, чтобы удовлетворить растущий спрос».

Юрий Литвиненко