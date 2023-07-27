После падения Ми-8 на Алтае возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации

Следователи квалифицировали инцидент в алтайском селе Тюнгур, в результате которого при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек и девять пострадали, как нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна — статья 263 УК РФ, говорится в пресс-релизе.

Сейчас криминалисты Восточного межрегионального управления на транспорте СКР работают на месте падения вертолета, принадлежавшего компании «Алтай Авиа». В самой компании «Ъ» сообщили, что находятся «в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения».

В парке компании находится Ми-8 трех модификаций, в том числе с VIP-салоном. На сайте фирмы указывается, что она предоставляет услуги по аренде, базированию и техобслуживанию вертолетов, а также организует экскурсии. Ход расследования контролирует транспортная прокуратура.

Санкция по 263-й статье предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы до двух лет, лишение свободы — до двух лет.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 туристов. Один из них, по данным ТАСС, — гражданин Белоруссии. Как сообщало МЧС, вертолет около 15:00 (11:00 мск) заходил на посадку, задел провода, упал и загорелся. Через примерно полтора часа пожар был потушен. Село Тюнгур расположено в 43 км от горы Белухи — высшей точки Алтайских гор, одной из высочайших горных вершин России.