На «Госуслугах» появилась возможность оплатить НДФЛ и еще ряд налогов

Минцифры России сообщило, что у граждан страны появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество на портале «Госуслуги».

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажных писем, ходить на почту или в отделения ФНС»,— отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минцифры.

Для подключения данного сервиса по оплате налогов через «Госуслуги» следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения о принятии согласия. Налоговые уведомления будут доступны не позднее чем за 30 дней до 1 декабря, крайнего срока уплаты налогов.

Ранее оплатить налоги на портале «Госуслуги» можно было лишь по истечении налогового периода (то есть после 1 декабря). Тогда сумма налога указывалась в качестве задолженности, однако пени по ней некоторое время не начислялись.

Александр Кислов