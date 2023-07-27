Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На «Госуслугах» появилась возможность оплатить НДФЛ и еще ряд налогов

Минцифры России сообщило, что у граждан страны появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество на портале «Госуслуги».

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажных писем, ходить на почту или в отделения ФНС»,— отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минцифры.

Для подключения данного сервиса по оплате налогов через «Госуслуги» следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения о принятии согласия. Налоговые уведомления будут доступны не позднее чем за 30 дней до 1 декабря, крайнего срока уплаты налогов.

Ранее оплатить налоги на портале «Госуслуги» можно было лишь по истечении налогового периода (то есть после 1 декабря). Тогда сумма налога указывалась в качестве задолженности, однако пени по ней некоторое время не начислялись.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...