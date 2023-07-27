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Коммерсантъ FM
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Разведчик и своим казался неадекватным

Солдата ВСУ будут судить по обвинению в двойном убийстве

В Верховный суд ДНР передано дело солдата ВСУ Андрея Каирского, который, по версии обвинения, расстрелял двух граждан, попросивших разобраться с найденным ими схроном оружия и боеприпасов. По отзывам сослуживцев, они ожидали «чего-то такого» от военного, который был склонен к неоправданной агрессии, обладал вспыльчивым характером и при этом никогда, даже на ночь, не расставался с оружием.

В ГВП «Ъ» сообщили, что утверждено обвинение по уголовному делу солдата 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Андрея Каирского, который обвиняется СКР по п. «а», «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Военная прокуратура объединенной группировки войск и сил на Донбассе передала дело в Верховный суд ДНР, который рассмотрит его по существу.

По версии следствия, в марте 2022 года у контрольно-пропускного пункта №3 завода имени Ильича в Мариуполе солдат Каирский (позывной Каир) и двое его сослуживцев задержали двух мужчин, которых заковали в наручники и отправили в подвал. Затем Каир «с целью продемонстрировать сослуживцам излишнюю жестокость, явное пренебрежение жизнью человека, безоговорочною готовность к выполнению любых задач, включая те, которые носят явно противозаконный характер», говорится в деле, расстрелял их из автомата.

Как выяснилось в том числе из показаний обвиняемого Каирского и его сослуживцев, жители Мариуполя сами пришли к военным.

По словам мужчин, километрах в пяти от завода они обнаружили схрон с оружием и выразили готовность показать его военным, попросив, чтобы с ними отправились бойцы разведроты, к которой как раз и был прикомандирован гранатометчик Каирский.

Командир разведроты, которому доложили о пришедших, велел задержать мужчин, поскольку, по его мнению, они вели себя подозрительно: настаивали на сопровождении разведчиками, о нахождении которых на заводе не должны были знать.

Согласно показаниям самого Каира, услышав разговор своих сослуживцев о том, что задержанных лучше убрать, он заявил, что готов «пустить их в расход». Он принял такое решение, «поскольку хотел продемонстрировать сослуживцам твердость и решительность» при выполнении любых боевых задач, говорится в деле. И хотя ему никто не приказывал расстреливать задержанных, солдат Каирский это сделал, используя табельное оружие.

Сейчас, оказавшись под следствием, а затем и под судом, военный, по его словам, признает вину и глубоко раскаивается, отмечая, что в небоевой обстановке никогда не сделал бы такого.

В свою очередь, свидетели, бойцы разведроты, считают, что совершению преступления могло способствовать поведение обвиняемого. Каира в подразделении считали неадекватным и излишне агрессивным человеком, который постоянно носил с собой АК-74 и пистолет Макарова. С оружием он не расставался, даже отправляясь спать,— пистолет клал под подушку, а автомат под кровать. По их словам, Каирский был очень вспыльчивым, быстро по незначительным поводам при общении с сослуживцами начинал раздражаться, нервничать и злиться и, для того чтобы успокоиться, выходил из бункера покурить.

Николай Сергеев

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