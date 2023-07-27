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обновлено 14:19

Авиакомпания «Россия» начала полеты из Красноярска в Горно-Алтайск

Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска. Первый рейс был выполнен сегодня из аэропорта Емельяново, сообщает пресс-служба авиапредприятия. Ранее «Россия» по этому направлению не летала. Полеты будут выполняться два раза в неделю на Sukhoi Superjet 100.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рейсы Красноярск – Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России»»,– рассказали в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Сейчас из Красноярска полеты в Горно-Алтайск также выполняются авиакомпанией «Красавиа».

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Оксана Павлова

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