Авиакомпания «Россия» начала полеты из Красноярска в Горно-Алтайск

Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска. Первый рейс был выполнен сегодня из аэропорта Емельяново, сообщает пресс-служба авиапредприятия. Ранее «Россия» по этому направлению не летала. Полеты будут выполняться два раза в неделю на Sukhoi Superjet 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рейсы Красноярск – Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России»»,– рассказали в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Сейчас из Красноярска полеты в Горно-Алтайск также выполняются авиакомпанией «Красавиа».

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Оксана Павлова