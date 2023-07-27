Авиакомпания «Россия» начала полеты из Красноярска в Горно-Алтайск

Авиакомпания «Россия» начала полеты в Горно-Алтайск из Красноярска. Первый рейс был выполнен сегодня из аэропорта Емельяново, сообщает пресс-служба авиапредприятия. Ранее «Россия» по этому направлению не летала. Полеты будут выполняться два раза в неделю на Sukhoi Superjet 100.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Рейсы Красноярск – Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России»»,– рассказали в пресс-службе аэропорта Емельяново.
Сейчас из Красноярска полеты в Горно-Алтайск также выполняются авиакомпанией «Красавиа».