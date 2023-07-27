В Анапе построят первый отель для IT-специалистов

В Анапе в первом квартале 2025 года построят первый в городе отель для IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Строительство четырехзвездочного отеля ведется на Симферопольском шоссе. Он будет работать под брендом Leeprime Surf Resort Anapa. Вместимость составит 1000 номеров, стоимость проекта превышает 11 млрд руб. Комплекс будет состоять из трех спальных корпусов, также там появятся бассейны, в том числе для занятий серфингом, конгресс-холл, рестораны, автостоянка.

Отличительная особенность отеля — создание комфортного пространства для работы и отдыха специалистов в сфере IT. Высокотехнологичный кластер будет включать в себя конференц-залы, коворкинги, переговорные кабинеты, зоны отдыха. Пространства будут оснащены бесперебойным скоростным интернетом, беспроводными зарядными устройствами и другими техническими средствами.

Стройплощадку 26 июля посетил мэр Анапы Василий Швец. Он напомнил, что проект первого IT-отеля на курорте обсуждали с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в ходе Петербургского международного экономического форума в июне этого года.

«Представители этой сферы со всей России смогут проводить здесь форумы, конференции и другие профильные мероприятия, совмещать работу и отдых»,— подчеркнул Василий Швец.

Александр Орлов

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