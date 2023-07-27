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Коммерсантъ FM
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Умерла актриса Театра Моссовета Нина Дробышева

Народная артистка РСФСР актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале. ТАСС в театре сообщили, что она умерла в ночь на 27 июля после продолжительной болезни.

Нина Дробышева в 1990-е годы

Нина Дробышева в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Дробышева в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Дробышева работала в Моссовете с 1962 года. Она в том числе сыграла Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина. Также она снималась в фильмах «Чистое небо» Григория Чухрая, «Два капитана» Евгения Карелова, «Улица полна неожиданности» Сергея Сиделева.

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