Умерла актриса Театра Моссовета Нина Дробышева

Народная артистка РСФСР актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале. ТАСС в театре сообщили, что она умерла в ночь на 27 июля после продолжительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Дробышева в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Нина Дробышева в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нина Дробышева работала в Моссовете с 1962 года. Она в том числе сыграла Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина. Также она снималась в фильмах «Чистое небо» Григория Чухрая, «Два капитана» Евгения Карелова, «Улица полна неожиданности» Сергея Сиделева.