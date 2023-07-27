ФСБ задержала за фейки жителя Волгограда, призывавшего создать Котельниковскую Республику

Федеральная служба безопасности в Волгоградской области задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). По этой статье подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее безработный гражданин в социальных сетях предлагал создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику — по названию района Волгоградской области, где он проживает. По замыслу подозреваемого, в государственном образовании должны быть свои органы власти и валюта.

В минувшем марте суд приговорил мужчину к обязательным работам за призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

Никита Маркелов, Саратов