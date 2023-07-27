Есть такая профессия — за собственными родителями ухаживать

С начала 2023 года в Китае все более популярным становится тип занятости молодежи, получивший название «дети на полный день». Молодые люди возвращаются в дом своих пожилых родителей и занимаются их обслуживанием за деньги. Кто-то становится сыном или дочерью на полный день из-за высокого уровня безработицы среди молодежи, кто-то хочет сделать перерыв в напряженной работе, кто-то просто не может себя найти в современной реальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В китайских социальных сетях все чаще встречаются группы и обсуждения на темы #FullTimeDaughter или #FullTimeSon. Тема возникла в начале этого года в Китае и с тех пор только набирает популярность, и о работе «детьми на полный день» теперь уже знают все, пишет CNN. Суть в том, чтобы переехать жить к пожилым родителям и посвятить все свое время их обслуживанию: готовить им еду, организовывать досуг, делать покупки, следить, чтобы они вовремя приняли лекарства, сопровождать их на прогулках, посещении врачей или друзей, заниматься стиркой и уборкой в родительском доме.

За это родители платят сыну или дочери зарплату, иногда доходящую до $600–800 в месяц, что считается очень достойным доходом.

В отличие от многих молодых людей, которые предпочитают вообще не слезать с шеи родителей, не покидают их дома после наступления совершеннолетия, не утруждают себя поиском работы и пользуются тем, что им и постирают, и накормят, «дети на полный день» не являются иждивенцами. Работа в доме родителей зачастую сопряжена с серьезной нагрузкой и отсутствием свободного времени. Некоторые из тех молодых людей, с которыми пообщались журналисты CNN, рассказывали, что они трижды в день готовят еду, кормят родителей, читают им книги, смотрят с ними фильмы и обсуждают их, следят за приемом лекарств, а если родители инвалиды, то помогают им делать упражнения для реабилитации и выполнять назначенные врачами процедуры.

Свободное время, если оно вообще у них появляется, есть только тогда, когда родители спят.

Но выбор такого рода работы для молодых людей зачастую является вынужденным. В Китае сейчас рекордно высокая безработица среди городской молодежи — 21,3%, то есть каждый пятый китаец в возрасте 16–24 лет не может устроиться на работу. В период с 2012 по 2022 год доля поступающих в вузы молодых людей выросла с 30% до 59,6%, поскольку считалось, что наличие документа о высшем образовании повышает шансы на получение хорошей работы. Но выпускников настолько много, что рынок труда не справляется с их наплывом: в этом году их 11,6 млн и шансы устройства на нормально оплачиваемое место есть у очень небольшого числа. Кроме того, говорят многие эксперты, дипломированная молодежь чаще всего не готова поступать на низкооплачиваемую или не требующую особых навыков работу.

Еще одна категория людей, сделавших выбор в пользу работы «детьми на полный день», это те, кто имел постоянную работу, но устал от слишком напряженного графика, и эта группа включает уже и тех, кому за 30. В Китае, как отмечает BBC, обычным делом является работа с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю, так называемая, работа в режиме «996». Многим после такого графика работа в доме родителей кажется отдыхом. Кроме того, с ростом популярности тенденции «детьми на полный день» нередко решают стать и те китайцы, которые решили сменить работу и, уйдя с одного места, ищут другое подходящее, а в промежутке живут с родителями и поддерживают их. Есть и такие, кто устроился на работу, но все зарабатываемые ими средства уходили только на съем жилья и еду. Живя с родителями, они экономят на аренде, а выданные родителями средства позволяют удовлетворять многие запросы. Что касается самих родителей, которые «берут на работу» своего сына или дочь, то многие из них отмечают взаимную выгоду такого трудоустройства. Например, наем сиделки к родителю-инвалиду обошелся бы гораздо дороже, чем помощь дочери.

Анализируя новую тенденцию, китайские социологи высказывают мнение, что она усугубилась также из-за травматичного опыта жестких ограничений в период пандемии COVID-19.

Молодые люди начали радикально переосмысливать свои жизненные цели и видеть больше смысла в том, чтобы качественно проводить время с родными и близкими. Между тем некоторые эксперты считают, что феномен профессиональных детей не продержится долго. Профессор социологии Гарвардского университета Явэнь Лэй считает, что большинство молодых людей постепенно найдет себе работу вне родительского дома, а традиция материально поддерживать детей у китайских родителей была всегда. И, как отмечает научный сотрудник Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус, трудоустройство у родителей никак не решает общую проблему с наличием рабочих мест на рынке труда Китая. Если молодые люди не выходят на рынок труда, они могут потом оказаться в числе безработных, либо потому, что слишком долго не работали, либо не осваивали и не совершенствовали профессиональных навыков, считает эксперт.

Алена Миклашевская