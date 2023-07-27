Сенатор Шейкин попросил Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить сервис «Глаз Бога»

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис Eye of God («Глаз Бога») и заблокировать его в случае несоответствия российскому законодательству. Об этом сам господин Шейкин рассказал ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату»,— приводит агентство слова сенатора.

«Глаз Бога» — Telegram-бот, созданный в 2020 году Евгением Антиповым. Согласно информации на сайте, платформа специализируется на предоставлении услуг информационной безопасности и разработке программного обеспечения анализа больших данных. Сервис позволяет по запросу получить личные данные о человеке, включая его номер телефона, прямо в мессенджере.

Среди характеристик, которые могут стать основанием для блокировки «Глаза Бога», Артем Шейкин указал запись сервисом голоса, которая происходит без ведома гражданина. Таким образом, отметил сенатор, приложение нарушает законодательство России в области персональных и биометрических данных.

«С помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей. Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных»,— говорится в обращении господина Шейкина, направленном на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. Аналогичное письмо направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Кроме того, сенатор обратил внимание на растущее число мошеннических схем с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. По мнению Артема Шейкина, особенно уязвимой группой населения являются пенсионеры.

В начале марта 2021 года Роскомнадзор направил требование в мессенджер Telegram о блокировке «Глаза Бога» и других подобных сервисов за нарушение законодательства о защите персональных данных. В апреле в квартире администратора платформы — Евгения Антипова — прошли обыски. 15 августа 2021 года Таганский суд Москвы заблокировал официальный сайт сервиса.

Милена Костерева