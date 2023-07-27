ФСБ подала к авиастроительной компании «Туполев» иск на 799 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с требованием взыскать около 799 млн руб. с авиастроительной компании ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»).

Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что иск поступил в суд 26 июля. В материалах суда основания исковых требований в материалах не уточняются. К рассмотрению иск пока не принят.

ПАО «Туполев» — предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Согласно информации на сайте, всего с 1923 года на предприятии было выпущено более 18 тыс. самолетов марки «Ту», около 1 тыс. из них поставлено в 20 стран мира.