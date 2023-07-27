Шесть партий выставили кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму РФ в Красноярском крае

Шесть человек представили документы для регистрации их в качестве кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Дивногорского одномандатного округа №56 в Красноярском крае. Срок, отведенный для подачи документов, истек 26 июля, говорится в сообщении Telegram-канала избирательной комиссии региона.

Все кандидаты выдвинуты политическими партиями. В их числе экономист ООО «Торговый дом «Электроснаб» Григорий Гаврилов (ЛДПР), вице-губернатор Сергей Еремин («Единая Россия»), специалист по кадрам МКУ служба «Заказчик» Назаровского района Ксения Кадакина («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), пенсионер Андрей Кучерявый («Яблоко»), депутат шушенского поселкового совета Дмитрий Семиренко (КПРФ) и директор ООО «РМЗ» Иван Серебряков.

Ксения Кадакина и Дмитрий Семиренко, по данным ГАС «Выборы», уже зарегистрированы. Иван Серебряков и Ксения Кадакина также зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты законодательного собрания Красноярского края на выборах в Назаровском одномандатном избирательном округе №12. Эти кампании проходят одновременно.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», довыборы в Дивногорском округе были назначены после смерти в конце мая этого года депутата Госдумы РФ Виктора Зубарева. Он был избран от «Единой России». Голосование пройдет 8-10 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский