КПРФ использует опыт СВО

КПРФ определилась со своим кандидатом на дополнительных выборах в Госдуму РФ в Дивногорском округе №56 в Красноярском крае. Им стал участник специальной военной операции (СВО), депутат совета поселка городского типа Шушенское Дмитрий Семиренко. Он будет соперником вице-губернатора Сергея Еремина, выдвинутого «Единой Россией» (ЕР). На предыдущих выборах в этом округе в 2021 году на кандидатов от ЕР и КПРФ пришлось в общей сложности почти две трети голосов. Справороссы также выдвинули своего кандидата, «Коммунисты России» и ЛДПР еще не приняли решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат от КПРФ намерен в ходе избирательной кампании сделать акцент на защите прав участников боевых действий и их семей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Кандидат от КПРФ намерен в ходе избирательной кампании сделать акцент на защите прав участников боевых действий и их семей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Президиум Центрального комитета КПРФ утвердил партийного кандидата на дополнительных выборах в Госдуму РФ в Дивногорском одномандатном округе №56. Им стал заместитель председателя шушенского поселкового совета Дмитрий Семиренко.

В сообщении регионального отделения (РО) КПРФ указывается, что господин Семиренко — участник СВО и в настоящее время проходит курс реабилитации после возвращения из зоны проведения спецоперации. Из сообщения также следует, что партийный кандидат намерен сделать акцент на защите прав участников боевых действий и их семей. «Я лично был на передовой и хорошо знаком с проблемами и заботами защитников нашей Родины… Мы понимаем, что людям, которые рискуют своей жизнью за Отечество, нужно больше заботы и внимания со стороны государства»,— сказал Дмитрий Семиренко.

Дмитрию Семиренко 37 лет. По данным „Ъ-Сибирь“, он занимает пост вице-спикера поссовета и ранее в более крупных избирательных кампаниях не участвовал. В 2020 году во время выборов в поссовет выдвинутый КПРФ кандидат Дмитрий Семиренко работал системным администратором в МУП ШТЭС.

Довыборы в Дивногорском округе были назначены после смерти в конце мая этого года депутата Госдумы РФ Виктора Зубарева. Он был избран от «Единой России», набрав 34,38% голосов. Второе место тогда занял баллотировавшийся от КПРФ директор АО «Солгон» Борис Мельниченко, за которого проголосовало 28,42% избирателей. Господа Зубарев и Мельниченко намного опередили своих соперников. Кандидатов от ЕР и КПРФ поддержало в общей сложности почти 63% пришедших на избирательные участки.

Участник прошлых выборов от КПРФ Борис Мельниченко является депутатом законодательного собрания Красноярского края. В РО КПРФ, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“ о том, рассматривалась ли в этот раз возможность участия руководителя «Солгона» в выборах, сообщили, что принятие решений по таким вопросам находится в ведении президиума ЦК КПРФ. В пресс-службе Коммунистической партии до конца дня на запрос „Ъ-Сибирь“ не ответили. Господин Мельниченко, по словам его помощника, вчера находился в командировке, и связаться с ним было невозможно. По словам руководителя фракции КПРФ в заксобрании Александра Ратахина, Борис Мельниченко взял самоотвод. Ранее источник „Ъ-Сибирь“ в региональном отделении КПРФ сообщал, что, «по мнению местных отделений КПРФ, входящих в данный округ, наибольшие шансы на победу в округе имеет депутат заксобрания Мельниченко Борис Владимирович».

«Единая Россия» ранее провела праймериз по определению кандидата от партии в округе №56. Победителем предварительного голосования стал вице-губернатор Сергей Еремин, до перехода на эту должность работавший мэром Красноярска. В сообщении РО ЕР указывалось, что его кандидатуру поддержали более 6 тыс. жителей избирательного округа. «Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство вопросов, с которыми обращаются жители, касаются дорог и транспортного сообщения. Так устроен наш регион, что для нас очень актуальны вопросы передвижения между селами и городами. Кроме того, людей волнуют вопросы благоустройства улиц внутри населенных пунктов»,— процитировал господина Еремина сайт РО партии перед проведением праймериз.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) также утвердила кандидата на дополнительных выборах в Госдуму РФ. Как сообщил „Ъ-Сибирь“ член бюро совета РО партии Александр Лымпио, за депутатский мандат будет бороться Ксения Кадакина — председатель совета отделения СРЗП в Назаровском районе края. По словам господина Лымпио, о программе кандидата говорить пока рано. «Только в пятницу (30 июня.— „Ъ“) были сданы документы в Москве на заверение списка. Следовательно, в понедельник или вторник их должны заверить, и после этого кандидат пойдет в краевую комиссию. Наверное, это будет вторник или среда»,— добавил он. Госпожа Кадакина также была выдвинута от партии на довыборах депутата заксобрания Красноярского края в Назаровском одномандатном округе №12 (там выборы пройдут в связи с досрочной отставкой вице-спикера краевого парламента Сергея Попова). На выборах в 2021 году представлявший справороссов коммерческий директор ООО ПКФ «Авангард» Сергей Корнюшкин набрал 5,45% голосов.

ЛДПР, как сообщил „Ъ-Сибирь“ член партийной фракции в горсовете Красноярска Семен Сендерский, пока решений, касающихся выдвижения кандидата в депутаты Госдумы РФ, не принимала. Это сделает высший совет партии. В 2021 году кандидат от ЛДПР Ярослав Хаврон, являющийся депутатом верховного совета соседней Хакасии, набрал 6,98% голосов.

И. о. руководителя регионального отделения «Коммунистов России» Олег Колесников также ожидает решения федерального партийного руководства по этому вопросу. В РО «Новых людей» и «Зеленых» на запросы „Ъ-Сибирь“ не ответили. Обе эти партии, также как и остальные парламентские, намерены участвовать в выборах красноярского губернатора, которые состоятся также 10 сентября.

По мнению политолога Александра Чернявского, выдвижение коммунистами участника СВО находится «вполне в тренде», но шансы Дмитрия Семиренко ниже, чем у кандидата от ЕР, из-за низкой электоральной узнаваемости. «Борис Мельниченко, думаю, просто решил не тратить ресурсы без гарантии победы. Хотя проблемы кандидату от ЕР мог создать серьезные»,— предположил эксперт.

Как сообщили в избирательной комиссии Красноярского края, подача документов самовыдвиженцами для участия в выборах депутата Госдумы РФ от округа №56 завершится в 18:00 10 июля по красноярскому времени. Представление в Центризбирком партийных списков кандидатов — в 18:00 по московскому времени 11 июля.

Валерий Лавский