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Коммерсантъ FM
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Полномочия члена Совета Федерации от Приморья Горячевой продлены не будут

Как стало известно «Ъ», полномочия члена Совета Федерации от исполнительной власти Приморского края 76-летней Светланы Горячевой продлены не будут. В тройку кандидатов в сенаторы от господина Кожемяко, баллотирующегося на второй срок на сентябрьских выборах главы региона, по словам источников в исполнительной власти и избиркоме региона, входят: Вера Щербина, председатель правительства Приморья, давний член команды действующего главы края; Александр Ролик, председатель заксобрания (созывов 2016 и 2021 годов) и Александр Захаров, депутат парламента региона, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу.

«Кожемяко намерен назначить своим представителем в Совете Федерации Ролика»,— сказал собеседник «Ъ». По его словам, в свою очередь, на освобождающийся пост председателя парламента региона рассматривается кандидатура вице-губернатора по вопросам внутренней политики Антона Волошко, которому, впрочем, еще предстоит избраться депутатом. Ожидается, что он будет баллотироваться по 21-му одномандатному округу. Накануне, 26 июля, избранного по этому округу Дмитрия Назарца краевой парламент лишил депутатского мандата из-за многочисленных прогулов заседаний по неуважительным причинам.

По данным приморских СМИ, господин Назарец год назад покинул территорию России после того, как к его бизнесу у правоохранительных органов появились вопросы.

Довыборы по 21-му округу заксобрание края вчера назначило на 29 октября текущего года.

Алексей Чернышев, Владивосток

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