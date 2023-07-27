11,83 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—мае 2023 года, сообщил вчера Росстат. Это на 21,3% меньше, чем было по результатам пяти месяцев 2022 года (15,02 трлн руб.). С начала 2023-го темпы снижения финрезультата год к году остаются примерно на одном уровне: по итогам января — 21,3%, февраля — 19,5%, марта — 22,3%, апреля — 24,4%. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 3,8 трлн руб. (на 28,7% меньше, чем годом ранее), в добыче полезных ископаемых — 2,5 трлн руб. (минус 30,2%) и в торговле — 1,4 трлн руб. (минус 55,7%). В обработке и торговле — почти двукратный рост убытков на фоне падения прибыли.