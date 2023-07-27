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Коммерсантъ FM
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Расходы на науку могут отстать от динамики ВВП

Мониторинг госрасходов

Основным источником финансирования исследований и разработок в РФ являются средства бюджета, расходы на гражданскую науку в действующих ценах неуклонно росли с 2017 года. Так, проанализировали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Федерального казначейства, в 2022 году федеральные бюджетные ассигнования составили 631,7 млрд руб.— это максимум с 2010 года. В действующих ценах затраты за этот период выросли в 1,5 раза, в постоянных ценах рост составил 1,5% (по сравнению с 2018 годом +4,6%). Динамика бюджетных средств на гражданскую науку опережала темпы роста расходов государства в целом даже на фоне непростой экономической ситуации последних лет, указывают в ИСИЭЗ.

Указанный тренд продолжится и в 2023 году при условии, что исполнение бюджета на текущий год не претерпит изменений, отмечают эксперты. Так, согласно планам, объем средств на фундаментальные и прикладные исследования гражданского назначения в этом году составит 3,1% расходов федерального бюджета (705,9 млрд руб. в действующих ценах). Впервые такое целевое значение было установлено еще в 1996 году, однако с 2013 года ни разу не было достигнуто.

Большая доля (60,9% в 2022 году) бюджетных ассигнований на гражданскую науку приходится на поддержку прикладных исследований. Первоочередные направления — развитие национальной экономики (42,8% ассигнований), здравоохранение (6,9%) и образование (5,7%). Общий объем затрат на прикладные исследования в действующих ценах вырос в 2010–2022 годах в 2,5 раза (с 155,5 млрд до 384,4 млрд руб.), в постоянных ценах — сократился на 5,6%. Поддержка фундаментальной науки в 2010–2022 годах в действующих ценах увеличилась втрое (с 82,2 млрд до 247,3 млрд руб.), в постоянных ценах — на 14,9%. Как итог в структуре затрат на науку доля фундаментальных исследований возросла за этот период с 34,6% до 39,1%. Вместе с тем плановый объем расходов на 2024–2025 годы говорит о рисках возможного сокращения. Так, предполагается, что в 2024 году ассигнования на науку составят 3,03% расходов федерального бюджета, в 2025 году — 2,61%. Такая ситуация, как полагают в ИСИЭЗ, может привести к снижению ее конкурентоспособности и вклада в решение приоритетных госзадач.

Венера Петрова

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