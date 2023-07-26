Учеба на коммерческой основе

В 2023 году минпром-торг Нижегородской области увеличил финансирование начинающих молодых коммерсантов, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассчитывать на бюджетные гранты они смогут после обязательного обучения основам ведения своего дела и сопровождения бизнес-планов на муниципальном уровне, а затем должны выиграть конкурс министерства. В прошлом году поддержкой воспользовались около 300 молодых бизнесменов, сейчас обучение проходят около тысячи потенциальных претендентов. Один проект уже вырос в региональную сеть мастерских и готов продавать франшизу в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава минпромторга области Максим Черкасов обещает подпитывать бизнес-молодежь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава минпромторга области Максим Черкасов обещает подпитывать бизнес-молодежь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области в 2023 году расширило господдержку начинающих молодых бизнесменов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Как рассказал на пресс-конференции министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов, на гранты коммерсантам в возрасте от 14 до 25 лет будет направлено 146 млн руб. — на 16% больше, чем годом ранее. В 2022 году господдержкой воспользовались 280 начинающих бизнесменов, зарегистрированных в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Мы считаем, что это одна из главных мер поддержки бизнеса не только для популяризации предпринимательства, но и возможность пройти обучение и получить первые средства на свои проекты», — подчеркнул министр. Обучение основам бизнеса является обязательным для участия в конкурсе на получение грантов, поэтому на первом этапе будущих бизнесменов учат основам ведения и продвижения своего дела. Подготовка к конкурсу началась в марте, в ней сейчас участвуют около тысячи человек, поэтому число грантополучателей вырастет, уверены в минпромторге.

По данным Федеральной налоговой службы, число субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в Нижегородской области за год увеличилось на 2,2 тыс., до 120,7 тыс. Однако в допандемийном 2019 году ФНС фиксировала 133,6 тыс. предпринимателей.

По объемам получения поддержки молодых предпринимателей на первом месте Семеновский округ, затем идут Нижний Новгород, Дзержинск, Кстовский, Павловский и Уренский округа. Важной составляющей Максим Черкасов назвал равномерное распределение грантов по всем муниципальным округам, к этой работе активно подключают региональные центры «Мой бизнес».

Грантовая поддержка фактически является стартовым капиталом для молодых предпринимателей, сообщила руководитель центра «Мой бизнес» в Семенове Надежда Пряничникова. «Больше всего заявок на получение грантов поступает для открытия кафе, салонов красоты, пищевых производств, торговли и сельского хозяйства. Также есть проекты по организации праздников. Чем больше предприятий, тем лучше экономика округа и его туристическая привлекательность», — рассказала она.

Основной проблемой начинающих предпринимателей Надежда Пряничникова назвала их неосведомленность о мерах и условиях господдержки. Например, многие претендуют на нее в статусе ИП, тогда как получить грант могут лишь субъекты МСП, а переоформление статуса занимает более месяца. Некоторые ошибаются в расчетах софинансирования гранта: бюджет выделяет на каждого получателя 500 тыс. руб., еще 25% от суммы проекта должен вложить сам предприниматель. Другие неграмотно составляют финансовый план, вписывая раздутый штат и зарплатные ведомости, за которые впоследствии приходится отчитываться перед министерством, добавила Надежда Пряничникова.

Поэтому власти практикуют точечный подход, наблюдая за начинающими бизнесменами, помогая им прорабатывать бизнес-стратегию и продвигать товары или услуги.

В целом грантовая поддержка пользуется спросом и позволяет начать или расширить свое дело, признают сами коммерсанты.

Разработчик настольных исторических игр Дмитрий Власов смог удешевить производство, обучился продвижению и продажам и теперь готовится выходить со своими товарами на маркетплейсы. 23-летний Илья Зарубин рассказал, что создал сеть ремонта бытовой техники. «После обучения встал вопрос: наем или свой бизнес. Я выбрал второе, поскольку не нашлось подходящих вакансий. Но нужен был стартовый капитал, я заключил соцконтракт, вложив деньги в оборудование и аренду помещения. В 2021 году в Богородске открыли первый сервисный центр, сейчас это крупнейшая сеть в Нижегородской области. Теперь необходимо доработать бизнес-процессы и выйти на продажу франшиз», — рассказал он.

А предприниматель Дмитрий Сверлов открыл в Арзамасе производство стяжных ремней для автомобилей и сельхозтехники. «Средства гранта я потратил на аренду, оборудование и обучение. В процессе понял, что смогу также производить буксировочные тросы и цепные стропы. Пока у меня четыре постоянных клиента, продукция продается в Нижнем Новгороде, Москве и Пензе», — сообщил молодой бизнесмен.

В будущем правительство обещает расширить поддержку начинающих предпринимателей.

Владимир Зубарев