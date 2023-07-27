Из краевого правительства уволился куратор фонда капремонта и ТКО

Как стало известно «Ъ-Прикамье» министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края покинул заместитель министра Василий Пастух. Он работал в министерстве с сентября прошлого года, курировал вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонта. По информации осведомленного источника «Ъ-Прикамье», сейчас этими вопросами будет заниматься региональный министр ЖКХ Артем Балахнин. О новом месте работы господина Пастуха не сообщается. По данным «Ъ-Прикамье», он ушел из-за того, что не сработался с командой в министерстве.

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В краевое правительство Василий Пастух пришел в конце августа 2022 года из администрации Свердловского района города Перми, где проработал более десяти лет. В должности замглавы районной администрации он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства