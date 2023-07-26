Санкции не вытянули на форс-мажор

Литовской Europe Stabilizers не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии о взыскании $952,6 тыс. и €1,36 млн в пользу Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). В 2022 году башкирское предприятие поставило покупателю химическую продукцию, однако контрагент рассчитался не полностью. Ответчик в апелляции просил отменить решение суда первой инстанции, но Восемнадцатый апелляционный суд не нашел для этого оснований. Юристы отмечают, что шансов на отмену решения в кассации нет, поскольку суды в подобных спорах встают на сторону российских компаний.

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Литовская компания Europe Stabilizers должна будет выплатить Стерлитамакскому нефтехимическому заводу $952,6 тыс. и €1,36 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда (221,2 млн руб. по данным на 26 июля).

Как следует из материалов дела, в 2020 году СНХЗ заключил с ответчиком два контракта на поставку стабилизатора агидол-1, который применяется в нефтеперерабатывающей промышленности и при производстве полимерных материалов.

В августе 2022 года СНХЗ, не дождавшись оплаты, направил контрагенту письменные претензии, а затем — обратился с иском в суд.

В арбитражном суде Башкирии представитель литовской компании просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. По его словам, компания не могла провести оплату из-за санкций, введенных европейскими странами в отношении России. В частности — «отвязки некоторых российских банков от системы обмена сообщениями SWIFT». Суд с доводами ответчика не согласился.

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» зарегистрировано в 1994 году. Компания производит химические органические вещества. Находится под управлением АО «Русский водород».

По данным открытых источников, Europe Stabilizers занимается производством и поставками антиоксидантов в страны Европы, на

Кипр, в Бразилию и США.

В апелляционной инстанции представитель Europe Stabilizers настаивал на невозможности перевода средств. Он отмечал, что ограничительные меры против России введены Евросоюзом с 2014 года. Кроме того, в мае 2022 года сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», что, по мнению представителя компании, является обстоятельствами непреодолимой силы, препятствующими оплате полученного им товара.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что по условиям заключенных сторонами контрактов стороны руководствуются российским материальным правом. Спорная задолженность ответчика образовалась по поставкам за период с июня по август 2022 года по дополнительным соглашениям к контрактам, заключенным в период с апреля по август 2022 года включительно, то есть уже после введения ограничений, на которые ссылался ответчик как на обстоятельства непреодолимой силы. При этом представители литовской компании не сообщили поставщику о проблемах с оплатой, «что однозначно не свидетельствует о добросовестности поведения ответчика и о принятии разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков неисполнения обязательства».

Также, установил суд, ответчик мог переводить средства через кипрскую Katyon Technologies Limited, с которой он заключил договоры об оплате по контрактам с СНХЗ. С мая по август 2022 года контрагент перечислил поставщику $3,55 млн и €4,8 млн, «что в целом опровергает довод ответчика о невозможности исполнения обязанности по оплате поставленного товара в силу обстоятельств непреодолимой силы», заключил суд.

Суды все чаще сталкиваются со спорами, где иностранные компании отказываются исполнять обязательства перед российскими контрагентами со ссылкой на санкции, констатирует адвокат коллегии адвокатов «Регионсервис» Александр Личман. В данном случае позиция иностранной компании «явно не соответствует ее предшествующему поведению, то есть является недобросовестной», отмечает он.

С ним согласен адвокат «Клишин и партнеры» Александр Малахов. «Обжаловать решение в кассационную инстанцию, безусловно, возможно. Однако это будет обжалование уже вступившего в законную силу решения»,— отмечает он.

«После возникновения обстоятельств, которые ответчик считает форс-мажором, платежи были возможны, поскольку успешно проводились,— отмечает юрист арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков. — Следовательно, один из основных критериев обстоятельств непреодолимой силы не выполнен: они не препятствовали исполнению обязательства».

Наталья Балыкова