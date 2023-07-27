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«Вертекс» на треть увеличил выручку

по итогам первого полугодия

Петербургский фармпроизводитель «Вертекс» по итогам первого полугодия смог увеличить выручку на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,3 млрд рублей без НДС. По данным розничного аудита DSM Group, по итогам января — июня «Вертекс» занимает первое место по приросту объема продаж в денежном (+24,3%) и натуральном (+5,7%) выражениях в топ-15 крупнейших фармпроизводителей по обороту в аптеках РФ с учетом иностранных. Причины такого впечатляющего роста, по мнению аналитиков, обусловлены политикой импортозамещения.

Фото: DSM Group

Фото: DSM Group

Данные о выручке содержатся в отчете компании «Вертекс». Согласно документу, объем первичных продаж продукции, включая лекарства, вырос на 16% в натуральном и на 30% в денежном выражении. Он превысил 64 млн упаковок продукции. На лекарства приходится около 60 млн упаковок лекарств (свыше 93%) и около 9,3 млрд рублей, или 90% объема продаж. Остальная продукция компании — косметические средства, БАД, изделия медицинского назначения.

Доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (из перечня ЖНВЛП) компании по итогам полугодия превысила 74% от общего объема продаж лекарств производителя в упаковках. В денежном выражении на этот показатель приходится более 61%.

По словам генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, такие высокие показатели — скорее правило, чем исключение. Среди других производственных площадок, показывающих такие же высокие цифры роста, эксперт назвал «Биннофарм» и «Гротекс». «Это связано с политикой импортозамещения и развития российской фармпромышленности. Активность многих зарубежных компаний существенно снизилась. Это дает новые возможности для развития российской фармы. Обозначенные цифры говорят о том, что отечественные фармпредприятия правильно подхватили тренд»,— указывает эксперт.

Господин Шуляк обращает особое внимание на то, что программа «Фарма-2030» существенно отличается от предыдущей программы «Фарма-2020». В итоговом документе главный акцент сделан на снижение зависимости России от импортных фармсубстанций.

Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года была утверждена правительством РФ в июне 2023 года. Все предыдущие месяцы документ очень активно обсуждался как в отрасли, так и на уровне регуляторов. В апреле 2023 года по итогам рассмотрения в правительстве программу «Фарма-20230» возвращали в Минпромторг на доработку в связи с «некачественной подготовкой» документа.

Господин Шуляк напоминает, что производство активных фармацевтических субстанций — это не только фарма. Конечный синтез субстанций — вершина айсберга. Его основу составляют многочисленные сложные технологические и химические процессы. «И, скажем, без получения химических ингредиентов развитие невозможно. Субстанции, которые мы производим сейчас, синтезируются в большей степени из тех веществ, которые к нам поступают из-за границы. Поэтому наращивание собственного производства — требование времени»,— резюмирует господин Шуляк.

Светлана Петрова

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