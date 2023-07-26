В Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века для 26 июля

В Москве за несколько часов выпало 46 мм осадков. По данным метеорологов, это рекордное количество для 26 июля с 1894 года (42,5 мм), сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram.

Больше всего осадков выпало в Можайском районе Западного административного округа. Городские власти утверждают, что основной объем осадков уходил в ливневую сеть.

Синоптики ожидают, что ливни в ближайшие дни не прекратятся. До конца дня возможны сильные порывы ветра.

Ливень подтопил несколько улиц в разных частях Москвы. Несколько десятков легковых автомобилей сломались, оказавшись затопленными. Были подтоплены как минимум два торговых центра.

Леонид Уварчев