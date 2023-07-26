В Москве после ливня подтоплены несколько улиц, повреждены десятки машин

Ливень подтопил несколько улиц в разных частях Москвы. Несколько десятков легковых автомобилей сломались, оказавшись затопленными, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Очевидцы распространяют фото и видео затопления торговых центров Roomer и «Вегас».

В районах Москвы за день выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Западном административном округе (46 мм), Троицком и Новомосковском административных округах (42 мм) и Северо-Западном административном округе (35 мм).

В городе дежурят 300 бригад, задействовано около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Идет ликвидация скопления воды на Боровском шоссе, автомобильное движение было временно ограничено, сейчас оно восстановлено.

Дептранс Москвы не исключает локальных задержек наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть изменены. Московское метро, как утверждается, работает в штатном режиме.

Московские власти призывают граждан воздержаться от пребывания на улице в непогоду и быть предельно внимательными. Возможны порывы ветра до 20 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram, что сильные осадки покинут Москву в ближайшие часы, но будет еще несколько заходов небольшого и локального дождя. Дожди, по прогнозу, прекратятся после 20:00–21:00.

Леонид Уварчев