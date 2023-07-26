Глава Удмуртии: правоохранительные органы разберутся в ситуации с задержанием экс-главы Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал задержание бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева — он выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут ей объективную оценку. Его слова передает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По поводу ситуации с Олегом Николаевичем хочу сказать следующее: быть в команде означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона»,— отметил господин Бречалов.

Он подчеркнул, что перед законом все равны и «нет деления на своих и чужих».

Экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2021 году глава города в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности.

26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил его под домашний арест на два месяца, до 25 сентября. Олег Бекмеметьев был главой Ижевска с октября 2018 по май 2023 года. Он покинул пост досрочно в связи с поступившим предложением о работе.

Михаил Красильников, Ижевск