Главой Gap стал операционный директор производителя кукол Барби

Совет директоров американского производителя одежды Gap назначил на пост генерального директора и президента компании Ричарда Диксона, который до этого назначения был операционным директором компании Mattel, производителя кукол Барби. Как сообщается в заявлении Gap, в новую должность господин Диксон вступит 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Диксон

Фото: Julie Jacobson / AP Ричард Диксон

Фото: Julie Jacobson / AP

Поиски нового главы Gap велись на протяжении года, и в итоге совет директоров компании остановился на кандидатуре Ричарда Диксона. Очевидно, свою роль сыграл опыт господина Диксона в компании Mattel, где ему удалось увеличить продажи благодаря значительному расширению ассортимента кукол Барби.

Как заявил агентству Reuters управляющий директор аналитической компании GlobalData Нил Сондерс, то, что господину Диксону удалось «реорганизовать франшизу Барби, которая сейчас показывает очень большие успехи, также является подтверждением того, что он понимает, как возродить известный бренд, который ослабел и выдохся».

Именно такой опыт, считает аналитик, и нужен сейчас Gap. В последнее время из-за роста стоимости жизни спрос на продукцию Gap остается неустойчивым. Компания вынуждена сокращать сотрудников и пытается расширить ассортимент. За последние шесть месяцев акции Gap подешевели на 26%, но после объявления о назначении нового главы курс акций вырос на 7,6%.

Алена Миклашевская