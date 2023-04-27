Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Gap сократит 1800 сотрудников

Американский ритейлер одежды Gap Inc. объявил о намерении сократить порядка 1800 сотрудников в рамках глобального плана реструктуризации компании (.pdf).

Как отмечается в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, благодаря этому компания надеется сэкономить до $300 млн в год. Правда, при реализации плана ей сначала придется потратить порядка $100 млн, большая часть из которых уйдет на выплаты сокращаемым сотрудникам.

Gap уже объявляла об увольнении 500 сотрудников в сентябре прошлого года. Новый раунд сокращений затронет в основном работников головных офисов Gap в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также некоторых региональных менеджеров. По состоянию на январь этого года всего в компании работает около 95 тыс. человек.

По итогам первого квартала Gap отчиталась о падении выручки до $4,24 млрд и получении чистого убытка в размере $273 млн, или $0,75 на акцию. Все эти показатели оказались намного хуже прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...