Gap сократит 1800 сотрудников

Американский ритейлер одежды Gap Inc. объявил о намерении сократить порядка 1800 сотрудников в рамках глобального плана реструктуризации компании (.pdf).

Как отмечается в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, благодаря этому компания надеется сэкономить до $300 млн в год. Правда, при реализации плана ей сначала придется потратить порядка $100 млн, большая часть из которых уйдет на выплаты сокращаемым сотрудникам.

Gap уже объявляла об увольнении 500 сотрудников в сентябре прошлого года. Новый раунд сокращений затронет в основном работников головных офисов Gap в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также некоторых региональных менеджеров. По состоянию на январь этого года всего в компании работает около 95 тыс. человек.

По итогам первого квартала Gap отчиталась о падении выручки до $4,24 млрд и получении чистого убытка в размере $273 млн, или $0,75 на акцию. Все эти показатели оказались намного хуже прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц