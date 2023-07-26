Главный пристав России раскритиковал идею запретить коллекторские агентства

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов назвал в разговоре с «Ъ» нецелесообразной идею полного запрета коллекторских агентств в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Аристов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Аристов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Публично звучит неплохо, но с точки зрения исполнения это приведет к разбалансировке уже складывающейся системы»,— сказал он.

Глава ведомства отметил, что принятый сегодня Госдумой закон о реформе коллекторской деятельности является «квинтэссенцией анализа», который проводился с 2016 года. До этого, подчеркнул он, сфера никак не регулировалась. «Соответственно, не было ни правил, ни порядка, ни ответственности, все было размыто»,— сказал чиновник.

По словам господина Аристова, реализация на практике такого рода предложений может привести к отмене правового регулирования коллекторской деятельности и «откату в 2016 год».

В конце июня председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил с требованием полностью запретить коллекторов в России, назвав такого рода деятельность «раковой опухолью на теле нашей страны». Ранее в беседе с «Ъ» представитель либерал-демократов заявил, что без коллекторских агентств микрофинансовые компании попросту не смогут работать. «Это очень большие деньги, в том числе "черный нал"»,— сообщил господин Нилов.

Главный пристав страны также пояснил, что данный закон вводит под контроль ту сферу, которая до этого была вне компетенции ФССП,— это микрофинансовые и иные кредитные организации, занимающиеся возвратом средств. «Здесь мы будем уже правоприменительным органом государственного контроля и надзора»,— подчеркнул он.

Отметим, что по нынешнему законодательству коллекторские организации уже стоят в реестре ФССП и подконтрольны ведомству. «Сейчас мы ровно эту практику контроля распространим на микрофинансовые и кредитные компании, и вот по истечении двух-трех лет давайте проанализируем, что произойдет на рынке, будут ли коллекторы нарушать права граждан»,— сказал Дмитрий Аристов.

В заключение глава ведомства добавил, что, если принятые меры окажутся неэффективными, можно будет вернуться к вопросу о запрете коллекторских агентств. В качестве примера он привел Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где на данный момент действует такого рода запрет.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург