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Коммерсантъ FM
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Власти Ингушетии планируют запретить жениться без справок об отсутствии наркозависимости и ВИЧ

Власти Ингушетии планируют с сентября 2023 года ввести в регионе правило о предоставлении женихом перед заключением брака справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Поручение проработать этот вопрос министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вахе Бекову совместно с духовенством дал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов

Фото: пресс-служба президента РФ

Махмуд-Али Калиматов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков»,— заявил господин Калиматов. По его словам, введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ также актуально.

Господин Беков, в свою очередь, отметил, что анализы крови будут выявлять наличие наркотических веществ, ВИЧ-инфекции и других заболеваний, а подлинность медсправок власти будут тщательно проверять. Участники встречи в администрации Малгобекского района с участием представителей миннаца, городской администрации и местного духовенства единогласно поддержали введение обязательных справок.

«Руководитель миннаца подчеркнул, что после одобрения инициативы в остальных населенных пунктах Ингушетии духовенством и жителями справки для женихов будут введены к сентябрю текущего года»,— говорится в сообщении на сайте Республики Ингушетия.

В Ингушетии за весь период наблюдения зарегистрировано 1492 ВИЧ-инфицированных гражданина, из которых умерли от различных причин 618 ВИЧ-инфицированных. Об этом в мае сообщал региональный Роспотребнадзор.

Мария Федотова

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