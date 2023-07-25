Военкора Ростислава Журавлева похоронят 28 июля с воинскими почестями на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Прощание с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине военкором Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу, 28 июля в Екатеринбурге в Доме журналистов по ул. Клары Цеткин, 1. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА-Новости».

По данным Telegram-канала, гражданская панихида состоится в 11:00, а затем Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Напомним, военный журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, освещавший СВО РФ на Украине, погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Полина Хабарова

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