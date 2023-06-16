Свердловские власти вводят новые инструменты поддержки бизнеса

Власти Свердловской области сделают ставку на новых инструментах поддержки бизнеса — от самозанятых до крупных инвесторов, сообщил «Ъ-Урал» министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Комфортные условия для бизнеса будут контролироваться ежегодным Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата агентства стратегических инициатив (АСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Вадима Третьякова, рейтинг АСИ позволяет получить детализированную картину за счет проведения анализа по десяткам показателей, число которых растет с каждым годом. «Ключевой задачей инвестиционной политики региона является создание максимально комфортных условий для бизнеса»,— поделился с «Ъ-Урал» господин Третьяков.

«В последние годы нашему региону удавалось удерживать лидирующие позиции по показателям эффективности работы в таких важных направлениях как, например, регистрация прав собственности, предоставление земельных участков, оценка регулирующего воздействия нормативных актов в инвестиционной сфере»,— отметил Вадим Третьяков.

В 2023 году методология рейтинга АСИ предусматривала оценку по 70 показателям. Отдельно была оценена работа региональных центров поддержки экспорта, эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения. По некоторым показателям изменились формулы расчета и критерии оценки.

«Средний Урал включился в реализацию пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Внедрение одного из его элементов – инвестиционной декларации, закрепляющей обязательства региона перед инвесторами — было отмечено Минэкономразвития России»,— заявил Вадим Третьяков.

Напомним, по данным на июнь 2022 года, Свердловская область оказалась на 16-м месте среди регионов РФ в Национальном рейтинге инвестпривлекательности. Регион стал как минимум 45-м из 85-ти по уровню инвестпривлекательности.

Полина Хабарова

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