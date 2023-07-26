В Башкирии в модернизацию объектов придорожного сервиса инвестируют 14 млрд рублей

Инвесторы вложат в развитие 110 объектов придорожного сервиса в Башкирии 14 млрд руб. Об этом, сообщает ТАСС, заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Горно-Алтайске.

«За три года мы смогли ввести более 330 новых объектов и модернизировали свыше 400 действующих объектов придорожного сервиса. Это суммарно почти 40 млрд рублей инвестиций. Сейчас 110 объектов находятся у нас в работе на 14 млрд рублей»,— сказал он.

В рамках модернизации будет отремонтированы сами автозаправочные станции, в них появится буфет и туалет, а также бесплатный интернет для клиентов.

В Башкирии утверждена концепция развития придорожного сервиса до 2024 года. Она предусматривает строительство 1 тыс. новых комплексов придорожного сервиса и модернизацию еще 1 тыс. существующих АЗС. Для компаний, готовых вкладывать средства в строительство новых станций, разработаны меры поддержки. Они могут получить землю в аренду без проведения торгов по льготной ставке, а также преференции по налогам на имущество и прибыль. Кроме того, инвесторам частично компенсируют затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

Наталья Балыкова

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