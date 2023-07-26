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Главреда издания в Свердловской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ после доносов читателей

Суд оштрафовал главного редактора «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В своем Telegram-канале она рассказала, что протокол был составлен за пост в Telegram-канале издания «про обстрелы украинских городов».

Валентина Пермякова

Валентина Пермякова

Фото: Телеграм-канал Валентины Пермяковой

Валентина Пермякова

Фото: Телеграм-канал Валентины Пермяковой

Валентина Пермякова сообщила, что административное дело было возбуждено после «пяти доносов» от читателей. «Там такие фразы, что тушите свет: "доколе эта редакция будет дискредитировать армию? Ночью прочитала, не могла уснуть", "Спасите нас от них"»,— отметила она.

Журналистка добавила, что решение суда ее не удивило. Это первый протокол о дискредитации российской армии, по которому главреда «Ревда-инфо» привлекли к ответственности.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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