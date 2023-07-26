Для строительства Западной хорды в Ростове будет изъято 50 земельных участков

Министерство транспорта Ростовской области планирует изъять 50 земельных участков для строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону. Информация об этом содержится в документации на выполнение кадастровых и оценочных работ, размещенной на сайте госзакупок.

Согласно данным технического задания, подрядчику, который будет проводить подготовку к строительству, предстоит подготовить к изъятию 50 участков, из которых 18 находятся в частной собственности. По этим участкам будет проложена дорога общей протяженностью 13,5 км от ул. Всесоюзной до Западного шоссе. До 25 декабря текущего года подрядчик должен будет провести землеустроительную экспертизу, уведомить владельцев об изъятии участков, провести кадастровые работы по формированию границ участков. Одной из задач подрядчика станет оказание содействия государственному заказчику в выполнении комплекса работ по принудительному изъятию недвижимого имущества.

Стоимость контракта составляет 62,5 млн руб. Заявка размещена на сайте 24 июля. Подача заявок на участие в конкурсе возможна до 9 августа.

Как сообщалось ранее, Западная хорда станет заключительным этапом Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км. Завершить строительство объекта планируется в 2025 году. Для реализации проекта Ростовская области получила инфраструктурный кредит в размере 15 млрд. руб.

Анастасия Назарова