Осталось четыре кандидата на пост губернатора Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области завершила прием документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы. После окончания этого этапа кампании число претендентов на пост главы региона сократилось до четырех.

По данным облизбиркома, первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Андрей Щукин не представил документы до истечения срока подачи в 18:00 26 июля. «Не смогли собрать подписи для прохождения муниципального фильтра»,- назвал причину «Ъ-Сибирь» кандидат.

Как писал «Ъ-Сибирь», в числе кандидатов, продолжающих борьбу за губернаторское кресло, вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), гендиректор ООО «Эдем» Владислав Плотников («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), губернатор Андрей Травников («Единая Россия») и депутат областного законодательного собрания Роман Яковлев (КПРФ). Поданные ими документы, включая подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра, проходят проверку в облизбиркоме.

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Валерий Лавский