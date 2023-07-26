Путин постановил провести военно-морской парад в Петербурге 30 июля

Президент Владимир Путин постановил провести Главный военно-морской парад 30 июля в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, парад состоится «в ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества». В 22:30 в Санкт-Петербурге начнется артиллерийский салют.

День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В нынешнем году перед Днем ВМФ были проведены две репетиции парада — 19 и 23 июля.

Лаура Кеффер