Госдума одобрила блокировку сайтов за распространение фейков с помощью рекомендательных алгоритмов

Госдума приняла в третьем чтении закон об особенностях предоставления интернет-пользователям информации с применением алгоритмов. В рамках инициативы предусмотрена в том числе возможность блокировки ресурсов за распространение фейков с помощью таких технологий.

Закон обязывает владельцев ресурсов, использующих рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом пользователей, а объяснить правила их работы. Они должны включать описание механизма рекомендаций и данных, которые собирают и используют, с указанием источника их получения.

Следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор. Для реализации положений закона потребуется дополнительно выделить ведомству из бюджета 24,185 млн руб. в 2024–2026 годы. Закон вступит в силу с 1 октября.

Автором инициативы выступил депутат Антон Горелкин («Единая Россия»). Он называл целью закона «сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях». «Документ предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, вплоть до блокировки»,— говорил депутат (цитата по «Интерфаксу»).

Лаура Кеффер