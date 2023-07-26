Госдума сделала доступнее процедуру внесудебного банкротства

Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении процедуры внесудебного банкротства: он расширяет круг лиц, которым она будет доступна через многофункциональные центры (МФЦ). Инициатива была предложена правительством.

Согласно действующему законодательству, процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться граждане, которые не погасили долг на сумму от 50 до 500 тыс. руб. Теперь же максимальный порог долга увеличивается до 1 млн руб., минимальный снижается до 25 тыс.

Повторное внесудебное банкротство будет доступно через 5 лет, а не через 10 лет.

В перечень лиц, которым доступна процедура, включаются граждане, основной доход которых — пенсия. Также в перечень внесли получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать).