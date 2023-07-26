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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело о военных фейках против украинской журналистки Янины Соколовской

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Ее обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Янина Соколовская

Янина Соколовская

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Янина Соколовская

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По данным следствия, с марта по май 2022 года Янина Соколовская распространяла в Telegram-канале «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины».

В столичном управлении СКР уточнили, что проводят следственные действия, «направленные на сбор и закрепление доказательной базы». В московской квартире Янины Соколовской прошли обыски.

Янина Соколовская работала корреспондентом «Ъ» и «Известий» на Украине. С 2014 года работала политическим экспертом украинского сайта «РИА Новости». Она участвовала в эфирах на российском телевидении: «60 минут», «Время покажет», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В 2019 году в эфире шоу «Кто против?» на телеканале «Россия-1» она обвинила российские спецслужбы в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Ведущий попросил ее покинуть эфир. В феврале 2023 года журналистка сообщила, что уехала из России в Европу после начала спецоперации.

Лусине Баласян

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