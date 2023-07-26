Суд продлил срок содержания в «Матросской тишине» экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Суд продлил арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В московском СИЗО «Матросская тишина» он пробудет как минимум до 9 ноября. Об этом «Ъ» рассказал адвокат подсудимого Алексей Шуварин. Таким образом, экс-губернатор пробудет под стражей порядка двух с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Белозерцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Белозерцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Защита собирается обжаловать меру пресечения, Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу 15 августа.

Иван Белозерцев находится под арестом более двух лет, с марта 2021 года. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Родственнику Ивана Белозерцева Федору Белозерцеву, а также водителю Геннадию Маркову вменяется посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Председателя совета директоров ООО «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель и гендиректора ОАО «Фармация» обвиняют в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие полагает, что с июня 2019 по сентябрь 2020-го Иван Белозерцев получил от предпринимателей деньги и имущество на сумму 30 млн руб. за заключение госконтрактов на поставку медикаментов.

Бывшего чиновника задержали в марте 2021 года. Следствие завершилось в октябре 2022 года, в марте 2023-го дело начал рассматривать Измайловский районный суд Москвы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд в больнице долог».

Никита Маркелов, Саратов