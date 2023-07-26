Прокурором Кущевского района назначен Александр Шмидт

Новым прокурором Кущевского района стал Александр Шмидт, ранее возглавлявший ведомство Выселковского района. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Выселковского района Фото: прокуратура Выселковского района

Советник юстиции Александр Шмидт окончил юридический факультет КубГУ. В органах прокуратуры он начал служить с 2005 года с должности помощника Туапсинского межрайонного прокурора. Он также являлся зампрокурора Калининского района. В сентябре 2018 года приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки он был назначен на должность прокурора Выселковского района Кубани.

С 2019 года ведомство в Кущевском районе возглавлял Владимир Приходченко. Теперь он назначен Ейским межрайонным прокурором.

Татьяна Ручкина

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